Серхио Регилон хочет перейти в клуб АПЛ

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Серхио Регилон хочет перейти в клуб АПЛ

Защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон намерен перейти в один из клубов английской Премьер-лиги, сообщает ESPN.

По сведениям издания, испанский клуб готов расстаться с футболистом и оценивает его в 20 миллионов евро. Главным претендентом на игрока является "Манчестер Юнайтед".

23-летний Регилон является воспитанником "Реала". В прошлом сезоне он выступал за "Севилью" на правах аренды, провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2023 года.

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