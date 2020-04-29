Серхио Регилон получил предложения от двух английских топ-клубов

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Серхио Регилон получил предложения от двух английских топ-клубов

Лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к защитнику мадридского "Реала" Серхио Регилону, сообщает ABC in Seville.

По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. 

Ранее сообщалось, что игроком интересуется ПСЖ. Также его хочет выкупить "Севилья", за которую он выступает на правах аренды. Кроме того, у Регилона есть еще вариант с возвращением в "Реал".

В нынешнем сезоне 23-летний Регилон провел за "Севилью" 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Регилон, принадлежащий "Реалу", рассказал, где хочет продолжить карьеру. | http://soccernews.ru
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