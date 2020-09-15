Серхио Регилон согласился перейти в "Манчестер Юнайтед"

Защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон готов перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Впрочем, клубам еще нужно согласовать все условия сделки. "Манчестер Юнайтед" предложил за футболиста 30 миллионов евро, которые устраивают "Реал". При этом королевский клуб хочет включить в сделку пункт об обратном выкупе, но на это не соглашаются манкунианцы.

23-летний Регилон является воспитанником "Реала". В прошлом сезоне он выступал за "Севилью" на правах аренды, провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Тоттенхэм" включился в борьбу за Регилона. | http://soccernews.ru