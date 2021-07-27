Серхио Рико не захотел переходить в "Эвертон"

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Фото: инстаграм Рико/Автор неизвестен

Как сообщает Calciomercato, испанский вратарь ПСЖ Серхио Рико сменит клубную пропСерхио Рико не захотел переходить в "Эвертон"иску уже этим летом.

По информации источника, "Лилль" интересуется испанцем, однако до официального предложения дело пока не дошло.

Ранее голкипер уже отклонил вариант с переходом в "Эвертон".

В прошедшем сезоне Рико сыграл в 13 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 9 голов.

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