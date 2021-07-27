Серхио Рико не захотел переходить в "Эвертон"

Фото: инстаграм Рико/Автор неизвестен

Как сообщает Calciomercato, испанский вратарь ПСЖ Серхио Рико сменит клубную проп иску уже этим летом.

По информации источника, "Лилль" интересуется испанцем, однако до официального предложения дело пока не дошло.

Ранее голкипер уже отклонил вариант с переходом в "Эвертон".

В прошедшем сезоне Рико сыграл в 13 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 9 голов.

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