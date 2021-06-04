Серхио Ромеро покинул "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Ромеро/Автор неизвестен

Вратарь Серхио Ромеро покидает "Манчестер Юнайтед" по истечении срока контракта.

Также заканчиваются сроки соглашений полузащитника Хуана Маты и голкипера Ли Гранта, однако с ними клуб ведет переговоры о продолжении сотрудничества.

Напомним, что Ромеро перешел в "МЮ" в 2015 году из "Сампдории". За шесть сезонов он сыграл в АПЛ лишь в семи играх.

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