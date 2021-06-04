Серхио Ромеро покинул "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Ромеро/Автор неизвестен
Вратарь Серхио Ромеро покидает "Манчестер Юнайтед" по истечении срока контракта.
Также заканчиваются сроки соглашений полузащитника Хуана Маты и голкипера Ли Гранта, однако с ними клуб ведет переговоры о продолжении сотрудничества.
Напомним, что Ромеро перешел в "МЮ" в 2015 году из "Сампдории". За шесть сезонов он сыграл в АПЛ лишь в семи играх.
Также не пропустите: Сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Рональд Куман поделился ожиданиями от будущего "Барселоны"
-
1
Глейзер пообещал фанатам "Манчестер Юнайтед", что будет инвестировать деньги в состав
-
Аньелли высказался о противостоянии УЕФА и Суперлиги
-
Серхио Ромеро покинул "Манчестер Юнайтед"
-
Бэйл прокомментировал возвращение Анчелотти в "Реал"
-
Сборная Испании сыграла вничью с Португалией в товарищеском матче
-
Промес высказался о возвращении в Россию
-
Талалаев высказался о рамадане
-
В Италии умер футболист в возрасте 29 лет
-
Сборная Бразилия отказалась от участия в Кубке Америки
-
"Спартак" борется с "Кристал Пэлас" за полузащитника "Торино"
-
1
Бензема высказался о возможном трансфере Мбаппе в "Реал"
-
Сарри близок к подписанию контракта с "Лацио"
-
"Спартак" планирует продлить контракт с Бакаевым
-
Жиру рассказал, что сделает вместе с Бензема в случае победы на Евро
-
Леонид Слуцкий станет комментатором на матчи Евро-2020
-
Конте сомневается в проекте "Тоттенхэма"
-
Анчелотти отказал "Интеру"
-
Опубликована символическая сборная сезона АПЛ по версии футболистов
-
Официально: Кабальеро покинул "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18