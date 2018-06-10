Серхио Ромеро прояснил своё будущее

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Серхио Ромеро прояснил своё будущее

Вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Аргентины Серхио Ромеро прояснил своё будущее.

"Я остаюсь в "Манчестер Юнайтед". Моуринью многое сделал, чтобы со мной продлили контракт. И теперь я не могу покинуть его. Впрочем, если клуб захочет продать меня, он сделает это. Но не думаю, что такой сценарий возможен" - приводит слова 31-летнего стража ворот Goal.com.

Отметим, что Ромеро связан с "МЮ" контрактом до 2021 года.

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