Сери больше не входит в планы "Барселоны"

Каталонская "Барселона" больше не проявляет интереса к полузащитнику "Ниццы" Жан-Мишелю Сери.

Как сообщает Mundo Deportivo, решение отказаться от футболиста принял тренерский штаб сине-гранатовых.

В испанском гранде посчитали, что такой футболист не сможет существенно усилить игру команды.

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