Сери интересен трём топ-клубам АПЛ

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Сери интересен трём топ-клубам АПЛ

Полузащитник "Ниццы" Жан-Мишель Сери попал в сферу интересов сразу трёх топ-клубов АПЛ, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 26-летний ивуариец привлёк внимание "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенала".

Сумма возможного трансфера оценивается в 40 миллионов евро.

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