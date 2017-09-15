Сери исключил свой переход в "Барселону"

Полузащитник французской "Ниццы" Жан-Мишель Сери исключил свой переход в каталонскую "Барселону" в зимнее трансферное окно.

" Не исключено, что зимой появится возможность для того, чтобы я покинул "Ниццу". Однако я хочу заявить, что до июня я не уйду из своего клуба, независимо от того, кто будет мной интересоваться. Этим заявлением я хочу покончить раз и навсегда с возможными спекуляциями ", - цитирует 26-летнего хавбека FootMercato.

Напомним, "Барселона" уже начала строить планы на зимнее трансферное окно. | soccernews.ru