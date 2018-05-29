Сери может отказать клубам АПЛ ради "Наполи"

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Сери может отказать клубам АПЛ ради "Наполи"

Франклин Мал, агент хавбека "Ниццы" Жан-Мишеля Сери, рассказал о будущем своего клиента.

"Это правда, что у нас есть предложения от клубов АПЛ, но давайте посмотрим, что произойдет. На днях Карло Анчелотти возглавил "Наполи", и его очень уважают футболисты, которые с ним работали. Этот факт может стать решающим для нас.

В любом случае, Сери предстоит решить, куда он захочет перейти больше всего, и какой клуб видит в нем футболиста основы. Сери доверится своим эмоциям. С каждым годом игра "Наполи" становится все ярче, и мы обязательно выслушаем их предложение" - приводит слова агента Goal.com.

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