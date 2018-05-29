Сери может отказать клубам АПЛ ради "Наполи"
Франклин Мал, агент хавбека "Ниццы" Жан-Мишеля Сери, рассказал о будущем своего клиента.
"Это правда, что у нас есть предложения от клубов АПЛ, но давайте посмотрим, что произойдет. На днях Карло Анчелотти возглавил "Наполи", и его очень уважают футболисты, которые с ним работали. Этот факт может стать решающим для нас.
В любом случае, Сери предстоит решить, куда он захочет перейти больше всего, и какой клуб видит в нем футболиста основы. Сери доверится своим эмоциям. С каждым годом игра "Наполи" становится все ярче, и мы обязательно выслушаем их предложение" - приводит слова агента Goal.com.
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|Сент-Этьен
|38
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|8
|Ницца
|38
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|Нант
|38
|52
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|Монпелье
|38
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|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
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|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
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|Страсбур
|38
|38
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|Лилль
|38
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|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
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