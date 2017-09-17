Сери останется в "Ницце" до конца сезона

Опорный полузащитник "Ниццы" Жан-Мишель Сери останется в своем нынешнем клубе, как минимум, до конца текущего сезона.

Как информирует французская пресса, Сери опроверг слухи о том, что он может покинуть Лазурный Берег в январе.

Хавбек хочет сосредоточиться на футболе, провести сильный сезон и вернуться к возможному переходу в другой клуб следующим летом.

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