Сери останется в "Ницце" до конца сезона

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Сери останется в "Ницце" до конца сезона

Опорный полузащитник "Ниццы" Жан-Мишель Сери останется в своем нынешнем клубе, как минимум, до конца текущего сезона. 

Как информирует французская пресса,  Сери опроверг слухи о том,  что он может покинуть Лазурный Берег в январе.

Хавбек хочет сосредоточиться на футболе, провести сильный сезон и вернуться к возможному переходу в другой клуб следующим летом.

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