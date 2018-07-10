Сери променял "Челси" на только вернувшийся в АПЛ клуб

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Сери променял "Челси" на только вернувшийся в АПЛ клуб

Хавбек "Ниццы" Жан-Мишель Сери продолжит карьеру в АПЛ.

Однако как сообщает GianlucaDiMarzio.com, ивуариец перейдет не в "Челси", куда его давно сватали СМИ, а в "Фулхэм", который в новом сезоне будет выступать в АПЛ.

Напомним, что в услугах Сери также заинтересованы "Манчестер Сити", "Наполи" и "Арсенал".

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