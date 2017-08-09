Сери согласился перейти в "Барселону"

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Сери согласился перейти в "Барселону"

"Барселона" продолжает интересоваться ивуарийским полузащитником "Ниццы" Жаном Микаэлем Сери, сообщает sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб уже заручился согласием игрока на переход. Впрочем, сначала "Барселона" намерена найти замену Неймару, а уже после этого будет вести переговоры по Сери.

Ранее сообщалось, что "Ницца" оценивает 26-летнего Сери в 40 миллионов евро.

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