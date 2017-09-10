Сери: "Сорвавшийся переход в "Барселону" расстроил меня, но не дестабилизировал"

Полузащитник французской "Ниццы" Жан-Мишель Сери высказался о своем сорвавшемся трансфере в каталонскую "Барселону".

"Мой несостоявшийся переход в "Барселону" расстроил меня как игрока, у которого имеются большие мечты. Но это меня не дестабилизировало. Тот факт, что мы хорошо провели матч против "Монако", доказывает, что мы - очень сильны ментально, что я все забыл и я перевернул страницу. Я действительно хотел сыграть отличный матч и выиграть это дерби со своими товарищами по команде", - цитирует 26-летнего хавбека Get Football News France.

Напомним, "Ницца" разгромила "Монако" со счетом 4:0. | soccernews.ru