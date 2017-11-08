Сери: "В "Барселоне" я вряд ли смог постоянно играть в основном составе"

Ивуарийский полузащитник "Ниццы" Жан Микаэль-Ниццы рад, что не состоялся его переход в "Барселону".

"Меня все любят в "Ницце", а "Барселоне" я вряд ли смог постоянно играть в основном составе. Я знаю на что способен и хочу играть каждую неделю. Я мечтал о "Барселоне", но ответ от этого клуба был очевидным. Я хочу сосредоточиться на "Ницце" и приносить пользу клубу. Я счастлив здесь", - приводит слова Сери France Football.

Напомним, что "Барселона" интересовалась Сери в летнее трансферное окно, но затем клуб решил отказаться от его покупки.

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