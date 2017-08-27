Сери впал в депрессию из-за отказа "Барселоны" покупать его

Хавбек "Ниццы" Жан-Мишель Сери впал в депрессию из-за решения "Барселоны" отказаться от его покупки, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, именно из-за этого 26-летний ивуариец пропустил матч четвёртого тура французской Лиги 1 против "Амьена".

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр решил предоставить Сери паузу, чтобы тот пришёл в себя.

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