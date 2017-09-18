Сери: "Я не перешёл в "Барселону", так как моя покупка не была для них приоритетной"

Полузащитник "Ниццы" Жан-Мишель Сери рассказал о том, по каким причинам не состоялся его переход в "Барселону".

Каталонцы интересовались футболистом в летнее трансферное окно.

"Я не перешёл в "Барселону", так как моя покупка не была для них приоритетной. Таков мой вывод. Если «Барселона» заинтересовалась мной, это значит, что я прилагал большие усилия. Теперь я сосредотачиваюсь на том, чтобы провести отличный сезон, но не для того, чтобы перейти в гранд. Зимой я не перейду в другой клуб вне зависимости от того, кто захочет приобрести меня», — цитирует Сери L'Équipe.

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