Сери: "Я - опустошен из-за срыва моего трансфера в "Барселону",

Полузащитник французской "Ниццы" Жан-Мишель Сери высказался о своем несостоявшемся переходе в каталонскую "Барселону".

" Я чувствую себя очень плохо. Я не буду лгать, я - опустошен. Для меня футбол всегда был праздником, радостью... Моя мечта играть за "Барсу" была разбита, и от этого мне становится... Я был ошеломлен, когда узнал, что операция была отменена из-за непонятных мне причин", - цитирует 26-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Сери попал в депрессию из-за отказа "Барселоны" покупать его. | soccernews.ru