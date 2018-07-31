СериАл без интриги или захватывающий триллер: чего ожидать от нового сезона Серии А

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СериАл без интриги или захватывающий триллер: чего ожидать от нового сезона Серии А

Прошедший сезон итальянской Серии А подарил нам то, за что мы и любим футбол – интригу. "Ювентус" был очень близок к тому, чтобы впервые за последние несколько лет не завоевать чемпионство, но… в дело вмешался такой немаловажный фактор как опыт, а у туринцев его хоть отбавляй. "Наполи" по-настоящему здорово проводил сезон 17/18, долгое время возглавляя турнирную таблицу Чемпионата, но неуверенная игра в концовке турнира поставила крест на неаполитанской мечте, которая почти стала явью.

В предстоящем сезоне Скудетто, как кажется, будет для "Ювентуса" ещё ближе, благодаря звёздному новичку "Юве" Криштиану Роналду, перешедшему в стан туринцев за "ничтожные" по сегодняшним меркам 100 млн. Итак, чего же нам ждать от нового сезона, который уже сейчас приковывает к себе особое внимание хотя бы персоной КР7?

Сможет ли "Ювентус" не "забыть" о Скудетто?

Да, именно такая формулировка больше всего подходит для грядущего чемпионата Италии. Мало того, что туринцы и до этого представляли собой весьма грозную силу, так ещё и смогли нехило усилиться перед стартом нового сезона. В команду были куплены сразу несколько высококлассных футболистов и один феномен. Ряды "Старой синьоры" пополнили: Маттиа Перин (вратарь), Жоау Канселу (правый защитник), Эмре Джан (опорный полузащитник), а также выше упомянутый Криштиану.

Как итог, сейчас "Юве" является абсолютно недосягаемым с точки зрения игровых ресурсов во всей Серии А, но в футболе всегда есть место чуду и именно на него рассчитывают команды, чьи мечты регулярно ограничиваются лишь борьбой за лигочемпионскую четвёрку: "Наполи", "Интер", "Рома", "Лацио" и, возможно, "Милан". Однако не только на чудо стоит уповать, скорее всего "Ювентус" бросит все свои силы для того, чтобы наконец-то выиграть Лигу Чемпионов, а чемпионат станет для "Юве" лишь обузой. Именно тогда может появиться шанс у команд-претендентов и стоит кому-то из них только воспользоваться некой расслабленностью туринцев и вот оно, заветное чемпионство.

Ждать ли очередного возвращения миланских клубов?

Оба клуба из Милана продолжают стараться вернуться в элиту мирового футбола и уже сейчас наблюдаются первые результаты: "Милан" снова попробует свои силы в ЛЕ, а "нерадзурри" и вовсе будет играть в групповом этапе Лиги Чемпионов, что, безусловно, поднимет как престиж клуба, так и настроение фанатов, которые теперь будут ждать от команды большего, нежели "скрипучего" попадания в четвёрку.

"Милан" претерпевает очередную смену руководства и на этот раз во главе клуба встала компания  Elliott, а пост спортивного директора "россонери" занял бывший игрок и тренер команды Леонардо. Миланцы подходят к началу сезона без громких приобретений, но и сохранив костяк команды. Однако, несмотря на это были куплены достаточно мастеровитые футболисты: Пепе Рейна (вратарь), Ален Халилович (атакующий полузащитник) и Иван Стринич (левый защитник). Все эти игроки не заставляют говорить о себе в восторженных тонах, но это достаточно качественные трансферы, которые могут помочь "Милану", если не вернуться в элиту, то хотя бы показать достойный результат в Лиге Европы и Чемпионате Италии.  

"Интер" же имеет достаточно высокие цели перед началом Чемпионата и может нехило так пошуметь в Лиге Чемпионов. "Нерадзурри" неплохо усилились этим летом, приобретя себе Стефана Де Врея (центральный защитник), Раджу Наингголана (центральный полузащитник), Квадво Асамоа (левый защитник/центральный полузащитник). Также стоит отметить, что пока "змеи" сохраняют своего лидера Мауро Икарди и, похоже, даже не собираются отпускать аргентинца. В общем, "Интер" предстаёт достаточно организованной командой во главе с Лучано Спалетти, который прекрасно умеет давать результат.

А что с остальными?

А к "остальным" мы относим, прежде всего, "Наполи", "Рому" и "Лацио", но волей-неволей приплетаем сюда же "Аталанту", "Торино", а также "Фиорентину", уж слишком ожесточённой видится борьба за еврокубки в наступающем сезоне.

Оба римских клуба потеряли сразу по одному бразильцу. "Волки" расстались с вратарём Алиссоном, сделав его самым дорогим голкипером мира (62,5 млн.), а "лациале" отпустили одного из лидеров своей атаки Фелипе Андерсона в лондонский "Вест Хэм" (40,5 млн.). Но, например, в "Роме" сразу же нашли альтернативу в лице Робина Ольсена, а "Лацио", похоже, придётся искать замену техничному и резкому бразильцу. Также "Рома" потеряла уже упоминаемого Раджу Наингголана, который перешёл в стан "нерадзурри".

"Аталанта", "Фиорентина" и "Торино" могут как произвести фурор, заняв 4-5 место, так и провалиться на дно таблицы. Однако каждая из этих команд имеет некие притязания на высокие места в Чемпионате и очень интересно будет посмотреть на то, как будет выступать эта крепкая троица.


А что же с "Наполи"? Именно этот вопрос хочется задать, когда видишь трансферную политику клуба, руководство которого наверняка надеются наконец-то заполучить Скудетто. Из Неаполя уехал Маурицио Сарри, а за ним в "Челси" проследовал и определяющий игрок полузащиты команды Жоржиньо. Что касаемо приобретений, то тут самым громким является приглашение в клуб другого итальянского специалиста Карло Анчелотти; качественного усиления в лице игроков мирового уровня пока не предвидится, а значит и о возможном чемпионстве пока стоит подзабыть.

От грядущем сезона Серии А хочется заполучить лишь одного – интриги в борьбе за чемпионство. Однако все наши грёзы могут разбиться об великого португальца и великую команду. "Юве" продолжает доказывать всем, что опыт очень важен в мировом футболе, а его руководство очень грамотно ведёт дела клуба, бесплатно подписывая многих высококлассных футболистов. В общем, все мы в ожидании чего-то волшебного, а также очень крутого футбола с привкусом итальянского.

Илья Панаев | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
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