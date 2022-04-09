"Эмполи" сыграл вничью со "Специей", а "Интер" обыграл "Верону"

Фото: твиттер "Интера"\Автор неизвестен

Состоялось два матча 32-го тура Серии А.

"Эмполи" - "Специя" - 0:0

"Интер" - "Верона" -

Голы: Барелла, 22 - 1:0, Джеко, 30 - 2:0.

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