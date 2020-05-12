Серия А будет возобновлена при одном условии

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Серия А будет возобновлена при одном условии

Руководство чемпионата Италии решило, что если после возобновления групповых тренировок хотя бы один человек заболеет коронавирусом, розыгрыш будет досрочно завершен. Об этом сообщает football-italia.

В случае заболевания одного футболиста или сотрудника, все команда должна быть отправлена на 15-дневный карантин.

Ожидается, что групповые тренировки начнутся с 18 мая.

Ранее "Фиорентина" сообщила, что в клубе коронавирусом больны 6 человек.

Не пропустите: Стало известно, когда клубы Серии А возобновят групповые тренировки| http://soccernews.ru
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