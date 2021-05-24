Серия А: "Интер" - чемпион, "Ювентус" - в Лиге Чемпионов и другие итоги сезона

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Серия А: "Интер" - чемпион, "Ювентус" - в Лиге Чемпионов и другие итоги сезона

Завершился чемпионат Италии сезона 2020/21.

Чемпионский титул выиграл миланский "Интер". Это их первое золото с 2010 года.

В зоне Лиги Чемпионов также финишировали "Милан", "Аталанта" и "Ювентус".

"Наполи" и "Лацио" примут участие в следующем розыгрыше Лиги Европы. "Рома" попала в Лигу Конференций.

Вылетели в Серию Б "Беневенто", "Кротоне" и "Парма".

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2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
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