Серия А: "Интер" - чемпион, "Ювентус" - в Лиге Чемпионов и другие итоги сезона

Завершился чемпионат Италии сезона 2020/21.

Чемпионский титул выиграл миланский "Интер". Это их первое золото с 2010 года.

В зоне Лиги Чемпионов также финишировали "Милан", "Аталанта" и "Ювентус".

"Наполи" и "Лацио" примут участие в следующем розыгрыше Лиги Европы. "Рома" попала в Лигу Конференций.

Вылетели в Серию Б "Беневенто", "Кротоне" и "Парма".

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