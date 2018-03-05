Серия А изменила даты закрытия трансферных окон
Руководство итальянской Серии А изменило даты закрытия летнего и зимнего трансферных окон.
Как сообщает Football Italia, теперь клубы смогут подписывать новых футболистов не позднее, чем за сутки до старта сезона, и до 19 января во время зимнего перерыва.
Также в Серии А появится так называемый "Boxing Day" - в сезоне 2018/19 команды сыграют 22, 26 и 30 декабря.
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|Команда
|М
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|27
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|2
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|68
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|Рома
|27
|53
|4
|Лацио
|27
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|5
|Интер Милан
|26
|51
|6
|Сампдория
|26
|44
|7
|Милан
|26
|44
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Торино
|26
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|10
|Фиорентина
|26
|35
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|Удинезе
|26
|33
|12
|Болонья
|27
|33
|13
|Дженоа
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
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|15
|Кьево
|26
|25
|16
|Сассуоло
|26
|23
|17
|СПАЛ
|27
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|18
|Кротоне
|26
|21
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|Хеллас Верона
|26
|19
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