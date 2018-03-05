Серия А изменила даты закрытия трансферных окон

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Серия А изменила даты закрытия трансферных окон

Руководство итальянской Серии А изменило даты закрытия летнего и зимнего трансферных окон.

Как сообщает Football Italia, теперь клубы смогут подписывать новых футболистов не позднее, чем за сутки до старта сезона, и до 19 января во время зимнего перерыва.

Также в Серии А появится так называемый "Boxing Day" - в сезоне 2018/19 команды сыграют 22, 26 и 30 декабря.

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