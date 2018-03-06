Серия А может отказаться от видеоповторов

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Серия А может отказаться от видеоповторов

Глава ассоциации футбольных арбитров Италии Марчелло Никки не исключил вероятности от системы видеооповторов (VAR) в следующем сезоне.

"Я не знаю, будет ли функционировать система VAR в Серии А в следующем сезоне. Я уверен в ее необходимости, но он требует совершенствования", - приводит слова Никки Football Italia.

Стоит отметить, что в этом сезоне итальянский арбитры несколько раз принимали ошибочные решения даже после использования VAR.

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