Серия А может отказаться от видеоповторов

Глава ассоциации футбольных арбитров Италии Марчелло Никки не исключил вероятности от системы видеооповторов (VAR) в следующем сезоне.

"Я не знаю, будет ли функционировать система VAR в Серии А в следующем сезоне. Я уверен в ее необходимости, но он требует совершенствования", - приводит слова Никки Football Italia.

Стоит отметить, что в этом сезоне итальянский арбитры несколько раз принимали ошибочные решения даже после использования VAR.

Не пропустите: "Лацио" претендует на полузащитника "Бетиса". | http://soccernews.ru