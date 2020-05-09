Серия А может возобновиться в начале лета

Сегодня, 9 мая, правительство Италии может разрешить проведение групповых тренировок в Серии А с 18 мая.

Как сообщает Football Italia, если решение будет принято, то чемпионат могут возобновить в начале июня.

Напомним, что перед стартом Серии А футболисты и персонал всех клубов сдадут тесты на коронавирус.

До приостановки турнира в Серии А провели 26 туров. Лидером является "Ювентус", опережающий "Лацио" на одно очко.

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