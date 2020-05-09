Серия А может возобновиться в начале лета

Теги серия а

Серия А может возобновиться в начале лета

Сегодня, 9 мая, правительство Италии может разрешить проведение групповых тренировок в Серии А с 18 мая.

Как сообщает Football Italia, если решение будет принято, то чемпионат могут возобновить в начале июня.

Напомним, что перед стартом Серии А футболисты и персонал всех клубов сдадут тесты на коронавирус.

До приостановки турнира в Серии А провели 26 туров. Лидером является "Ювентус", опережающий "Лацио" на одно очко.

Читайте также: Серия А не будет расширяться в случае досрочного завершения сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Экс-игрока "Спартака" обвиняют в угрозах убийством

Экс-игрока "Спартака" обвиняют в угрозах убийством

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов