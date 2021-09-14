Серия А наказала Сарри за ссору с игроком "Милана"

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Серия А наказала Сарри за ссору с игроком "Милана"

Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен

Главный тренер римского "Лацио" Маурицио Сарри дисквалифицирован на два матча чемпионата Италии, сообщает сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Специалист получил наказание за ссору с футболистом "Милана" Алексисом Салемакерсом по окончании матча 3-го тура Серии А, который закончился в пользу миланцев со счетом 2:0. Также Сарри использовал богохульные высказывания в подтрибунном помещении.

Таким образом, 62-летний Сарри не сможет руководить римским клубом в матчах с "Кальяри" и "Торино".

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