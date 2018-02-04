Серия А намерена переманить у Ла Лиги Тебаса

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Серия А намерена переманить у Ла Лиги ТебасаИтальянская Серия А намерена переманить у испанской Ла Лиги ее руководителя Хавьера Тебаса, информирует Marca.

По сведениям издания, руководство высшего футбольного дивизиона из Апеннин заинтересовано в том, чтобы их первенство вновь вышло на лидирующие позиции в европейском футболе. Поэтому им рассматривается вариант с приглашением на должность руководителя итальянской лиги их коллеги из Пиренеев, который должен помочь в подписании новых выгодных телевизионных контрактов и поиске новых спонсоров для Серии А.

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