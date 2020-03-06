Серия А назвала даты двух матчей с участием "Ювентуса"

Стало известно, когда состоятся два матча с участием "Ювентуса". Об этом сообщает Серия А.

Матч "Болонья" - "Ювентус" состоится 13 марта и начнется в 22:45 (мск). "Ювентус" с "Лечче" сыграет 21 марта и также начнется в 22.45 мск.

Ранее стало известно, что в 26-м туре "Ювентус" встретится с "Интером" 8 марта.

Все матчи чемпионата Италии пройдут без зрителей из-за коронавируса до 5 апреля.

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