Серия А назвала лучшего вратаря и защитника минувшего сезона

Теги миланаталантакристиан ромероджанлуиджи доннаруммафиорентинадушан влахович

Серия А назвала лучшего вратаря и защитника минувшего сезона

Пресс-служба Серии А назвала победителей в номинациях "Лучший вратарь" и "Лучший защитник" по итогам сезона 2020/21.

Среди голкиперов лучшим признан Джанлуиджи Доннарумма, выступавший за "Милан".

Лучшим защитником стал центрбек "Аталанты" Кристиан Ромеро.

Также Серия А определила форварда "Фиорентины" Душана Влаховича лучшим молодым игроком турнира в минувшем сезоне.

Не пропустите: Джорджина сообщила, где Роналду будет играть в следующем сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бразилия примет Кубок Америки-2021

Бразилия примет Кубок Америки-2021

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов