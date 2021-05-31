Серия А назвала лучшего вратаря и защитника минувшего сезона

Пресс-служба Серии А назвала победителей в номинациях "Лучший вратарь" и "Лучший защитник" по итогам сезона 2020/21.

Среди голкиперов лучшим признан Джанлуиджи Доннарумма, выступавший за "Милан".

Лучшим защитником стал центрбек "Аталанты" Кристиан Ромеро.

Также Серия А определила форварда "Фиорентины" Душана Влаховича лучшим молодым игроком турнира в минувшем сезоне.

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