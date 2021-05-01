Серия А назвала самого полезного игрока лиги в апреле
Фото сайт Серии А
Определён самый ценный футболист чемпионата Италии по итогам апреля.
MVP (Most valuable player) Серии А в прошлом месяце признан форвард "Аталанты" Луис Муриэль.
Колумбиец в апреле забил 3 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах итальянского первенства.
Стоит отметить, что самого полезного игрока выбирали не голосованием болельщиков, а с помощью статистических исследований Stats Perform и данных Netco Sports.
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