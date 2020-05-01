Серия А не будет расширяться в случае досрочного завершения сезона
Количество участников итальянской Серии А не будет увеличено с 20 до 22, сообщает Football Italia.
Ранее предполагалось, что чемпионат могут расширить в случае досрочного завершения сезона, чтобы никто не вылетел из высшего дивизиона, а две лучшие команды Серии Б получили путёвку в элиту.
Однако Федерация футбола Италии совместно с Ассоциациями футболистов, тренеров и судей пришли к мнению, что данный шаг нецелесообразен.
Напомним, что Серия А приостановлена с марта из-за пандемии коронавируса. Возобновление турнира возможно в июне.
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|Команда
|М
|О
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|26
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|Лацио
|26
|62
|3
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|25
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|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
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|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
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|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16