Серия А не будет расширяться в случае досрочного завершения сезона

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Серия А не будет расширяться в случае досрочного завершения сезона

Количество участников итальянской Серии А не будет увеличено с 20 до 22, сообщает Football Italia.

Ранее предполагалось, что чемпионат могут расширить в случае досрочного завершения сезона, чтобы никто не вылетел из высшего дивизиона, а две лучшие команды Серии Б получили путёвку в элиту.

Однако Федерация футбола Италии совместно с Ассоциациями футболистов, тренеров и судей пришли к мнению, что данный шаг нецелесообразен.

Напомним, что Серия А приостановлена с марта из-за пандемии коронавируса. Возобновление турнира возможно в июне.

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