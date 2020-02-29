Серия А объявила о переносе из-за коронавируса пяти игр 26-го тура, в том числе "Ювентус" - "Интер"
Половина матчей 26-го тура Серии А перенесена на май из-за распространения в Италии эпидемии коронавируса.
На этих выходных не состоятся следующие игры: "Ювентус" - "Интер", "Милан" - "Дженоа", "Удинезе" - "Фиорентина", "Парма" - СПАЛ и "Сассуоло" - "Брешия".
Принято решение провести указанные поединки 13 мая, а финал Кубка Италии перенести на 20 мая.
Напомним, что сегодня итальянский клуб "Пьянезе" подтвердил обнаружение коронавируса у трёх футболистов и одного сотрудника команды.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|60
|2
|Лацио
|25
|59
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|25
|42
|6
|Наполи
|25
|36
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|25
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|25
|27
|16
|Лечче
|25
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15