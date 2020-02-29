Серия А объявила о переносе из-за коронавируса пяти игр 26-го тура, в том числе "Ювентус" - "Интер"

Теги ювентусинтер миланмиландженоаудинезефиорентинапармаспалсассуолобрешия

Серия А объявила о переносе из-за коронавируса пяти игр 26-го тура, в том числе "Ювентус" - "Интер"

Половина матчей 26-го тура Серии А перенесена на май из-за распространения в Италии эпидемии коронавируса.

На этих выходных не состоятся следующие игры: "Ювентус" - "Интер", "Милан" - "Дженоа", "Удинезе" - "Фиорентина", "Парма" - СПАЛ и "Сассуоло" - "Брешия".

Принято решение провести указанные поединки 13 мая, а финал Кубка Италии перенести на 20 мая.

Напомним, что сегодня итальянский клуб "Пьянезе" подтвердил обнаружение коронавируса у трёх футболистов и одного сотрудника команды.

Не пропустите: Роналду: "Матч "Ювентус" - "Интер" - это как Эль Класико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" испытывает колоссальные проблемы с атакой перед матчем с "Локомотивом"

"Зенит" испытывает колоссальные проблемы с атакой перед матчем с "Локомотивом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 25 60
2 Лацио Лацио 25 59
3 Интер Милан Интер Милан 24 54
4 Аталанта Аталанта 24 45
5 Рома Рома 25 42
6 Наполи Наполи 25 36
7 Милан Милан 25 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 24 35
9 Парма Парма 24 35
10 Болонья Болонья 25 34
11 Кальяри Кальяри 24 32
12 Сассуоло Сассуоло 24 29
13 Фиорентина Фиорентина 25 29
14 Торино Торино 24 27
15 Удинезе Удинезе 25 27
16 Лечче Лечче 25 25
17 Сампдория Сампдория 24 23
18 Дженоа Дженоа 25 22
19 Брешия Брешия 25 16
20 СПАЛ СПАЛ 25 15
Полная таблица

топ-5 тегов