Серия А объявила о переносе из-за коронавируса пяти игр 26-го тура, в том числе "Ювентус" - "Интер"

Половина матчей 26-го тура Серии А перенесена на май из-за распространения в Италии эпидемии коронавируса.

На этих выходных не состоятся следующие игры: "Ювентус" - "Интер", "Милан" - "Дженоа", "Удинезе" - "Фиорентина", "Парма" - СПАЛ и "Сассуоло" - "Брешия".

Принято решение провести указанные поединки 13 мая, а финал Кубка Италии перенести на 20 мая.

Напомним, что сегодня итальянский клуб "Пьянезе" подтвердил обнаружение коронавируса у трёх футболистов и одного сотрудника команды.

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