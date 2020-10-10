Серия "А" оказалась самой активной в последний день трансферного окна: ТОП-7 итальянских трансферов на флажке

В этом году мало клубов тянули с подписанием до последнего момента. Это вполне понятно – из-за пандемии трансферное окно закрывалось, когда сезон уже в разгаре, а тренеры всегда хотят иметь возможность поработать с футболистами во время подготовки. Пусть она в этом году и была форсированной. Всего в межсезонье клубы Серии "А" потратили на трансферы 747,74 млн евро (здесь и далее мы приводим данные авторитетного портала Transfermarkt), а заработали 701,58 млн евро. Дефицит баланса составил чуть более 46 млн евро. Прибыльными стали лишь 7 клубов – "Наполи", "Милан", "Сассуоло", "Аталанта", "Кальяри", "Удинезе" и "Болонья". В последний день трансферного окна преимущественно происходили трансферы, которые велись длительное время, но стороны никак не могли прийти к согласию в переговорах, или же у клубов появились возможности, от которого просто неприлично отказываться. Есть еще и третий вариант – приоритетная цель срывалась, и сгоряча пришлось подписывать хоть какую-то альтернативу. Короче говоря, в последний день трансферного окна Серия "А" нас тотально повеселила!

Маттео Дармиан. "Парма" → "Интер"

Антонио Конте получил в свое распоряжение ряд качественных исполнителей, но продолжал настаивать на подписании еще одного флангового защитника. Специалист очень хотел продолжить сотрудничество с Мозесом, но "Челси" не захотел снова отпускать нигерийца в аренду. Пришлось пополнять коллекцию бывших игроков "Манчестер Юнайтед". К Лукаку, Эшли Янгу и Алексису Санчесу присоединился Дармиан. Правда, итальянец прибыл на "Сан-Сиро" транзитом через "Парму", за которую он выступал в прошлом сезоне. "Крестоносцы" отпустили 30-летнего универсала в аренду, включив в соглашение пункт о выкупе.

Жерар Деулофеу. "Уотфорд" → "Удинезе"

Когда-то очень перспективный испанец продолжил серию аренд. Воспитанник "Барселоны" помнит успешный период в Италии, где он играл за "Милан", и всячески пытался вернуться именно в Серию "А". Жерар через агентов даже предлагал свои услуги все тому же "Милану", но "россонери" оказались незаинтересованными в нем. Зато возможность не потерял "Удинезе". Фриульцы любезно приютили вингера "Уотфорда" и попытаются реанимировать его карьеру. По крайней мере место в основе Деулофеу гарантировано. А если кратко и честно, то у "Уотфорда" и "Удинезе" один владелец, который перебрасывает всех игроков в клубы посерьезней, после того как англичане вылетели в Чемпионшип!

Никола Калинич. "Атлетико" → "Верона"

Никола Калинич продолжил свою футбольную "Одиссею". Верона стала уже 10-м (4-м в Италии) клубом для хорватского нападающего. Прошлый сезон хорват провел в "Роме", но "волки" не выкупили его контракт у "Атлетико". Столичный клуб был готов снова взять Николу в аренду, но такой вариант больше не устраивал мадридцев. Этим и воспользовалась "Верона", не пожалев 1,8 млн евро и контракт на 2 сезона для самого игроку. Теперь Калинич будет выступать под руководством своего земляка Ивана Юрича.

Хосе Кальехон. "Наполи"→ "Фиорентина"

Воспитанник мадридского "Реала" провел в Неаполе 7 лет и успел сыграть почти три с половиной сотни матчей (88 голов и 74 ассиста). Когда год назад клуб предложил продлить контракт, испанец неожиданно отказался. Свое решение Кальехон не изменил и бросил "Наполи" в статусе свободного агента. Соответственно, на 33-летнего вингера не давил дедлайн, он мог перейти в новый клуб и позже, но его подписание стало одним из звеньев более громкого трансфера, о котором позже. Теперь у "Фиорентины" будут самые старые (опытные) "крылья" атаки в Серии "А", ведь слева есть 37-летний Франк Рибери.

Тьемуэ Бакайоко. "Челси" → "Наполи"

Летом 2017 "Челси" заплатил за француза 40 млн евро. С тех пор Бакайоко ни на йоту не стал ближе в состав лондонцев и пытается реабилитироваться в других клубах. Тьемуэ довольно неплохо проявил себя в "Милане" в позапрошлом сезоне и очень хотел снова играть на "Сан-Сиро". Клуб также был не против, но "Челси" готов был отпустить хавбека только на своих условиях – платная аренда с правом выкупа и будущий работодатель платит всю зарплату Бакайоко (еще около 6 млн евро). Был еще вариант с ПСЖ, который не экономит, но туда не захотел сам игрок. В конце концов, "Милан" вышел из борьбы, зато на авансцену вышел бывший наставник "россонери". Дженнаро Гаттузо, несомненно, забрал Тьемуе в "Наполи", который согласился с требованиями "Челси".

Крис Смоллинг. "Манчестер Юнайтед" → "Рома"

Смоллинг и прошлый сезон провел на "Стадио Олимпико". Англичанин стал настолько важным элементом в построениях Паулу Фонсеки, что он хотел сохранить игрока в команде любой ценой. Однако "Манчестер Юнайтед", пораженный таким успехом, захотел хорошо заработать. Ценник в 15 млн евро не устраивал "волков", которые на протяжении всего трансферного окна пытались сбить цену. В свою очередь Фонсека оказывал давление на руководство, ведь без Смоллинга команда выглядит вяло и плохо стартовала в Серии "А". Желание самого игрока вернуться в Рим не позволило манкунианцам продать его в другие клубы, хотя предложения были. Все завершилось тем, что дедлайн заставил Рому заплатить требуемую сумму, а Фонсека получил свой желанный трансфер.

Федерико Кьеза. "Фиорентина" → "Ювентус"

Главную бомбу последнего дня трансферов подорвал "Ювентус". Без сомнения, она стала самой громким не только в Италии, но и во всей Европе. Туринцы таки пристроили Дугласа Косту в "Баварию" и смогли захватить свою главную цель. Федерико Кьеза – один из лидеров сборной Италии и теперь будет выступать за сильнейший клуб на Апеннинах. "Юве" взял его в двухлетнюю аренду за 10 млн евро и с правом выкупа за 40 млн евро. Достижения определенных условиях сделают выкуп обязательным, плюс еще 10 млн евро "Фиорентина" может получить бонусами. Перца в этот переход добавляют непростые отношения между клубами. Для болельщиков "фиалок" каждый игрок, который переходит в туринскую команду, становится предателем и изгоем. Кьеза ушел в "Юве" за трофеями, но пока прогнозируемо получил только шквал хейта во Флоренции, где теперь будут болеть за Хосе Кальехона.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников