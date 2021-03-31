Серия А определила лучшего игрока марта

Теги лоренцо инсиньенаполи

Серия А определила лучшего игрока мартаФото: Твиттер @Lor_Insigne 
Нападающий "Наполи" Лорнецо Инсинье назван лучшим игроком Серии А по итогам марта, сообщается на официальном сайте итальянского чемпионата.

За месяц 29-летний итальянец сыграл 4 матча в Чемпионате Италии. На его счету 3 забитых мяча и 1 результативная передача. В текущем сезоне форвард стал первым игроком неаполитанцев, получившим эту награду.

В сезоне 2020/2021 Инсинье выходил на поле в составе "Наполи" в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 7 результативных передач.

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