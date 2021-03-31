Серия А определила лучшего игрока марта

Фото: Твиттер @Lor_Insigne

Нападающий "Наполи" Лорнецо Инсинье назван лучшим игроком Серии А по итогам марта, сообщается на официальном сайте итальянского чемпионата.

La stella del mese



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⚡️Capacità di accelerare la manovra offensiva con un indice di aggressività 95,8%@Lor_Insigne è l'MVP della #SerieATIM di Marzo ➡️ https://t.co/iaz2WinFhH pic.twitter.com/spPrLaz3fh — Lega Serie A (@SerieA) March 31, 2021

За месяц 29-летний итальянец сыграл 4 матча в Чемпионате Италии. На его счету 3 забитых мяча и 1 результативная передача. В текущем сезоне форвард стал первым игроком неаполитанцев, получившим эту награду.

В сезоне 2020/2021 Инсинье выходил на поле в составе "Наполи" в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 7 результативных передач.