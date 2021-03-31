Серия А определила лучшего игрока марта
Фото: Твиттер @Lor_Insigne
Нападающий "Наполи" Лорнецо Инсинье назван лучшим игроком Серии А по итогам марта, сообщается на официальном сайте итальянского чемпионата.
La stella del mese— Lega Serie A (@SerieA) March 31, 2021
✅Efficienza Tecnica al 95,8% e Fisica al 93,5%
Soluzioni di gioco al top: K-Solution 96%
⚡️Capacità di accelerare la manovra offensiva con un indice di aggressività 95,8%@Lor_Insigne è l'MVP della #SerieATIM di Marzo ➡️ https://t.co/iaz2WinFhH pic.twitter.com/spPrLaz3fh
За месяц 29-летний итальянец сыграл 4 матча в Чемпионате Италии. На его счету 3 забитых мяча и 1 результативная передача. В текущем сезоне форвард стал первым игроком неаполитанцев, получившим эту награду.
В сезоне 2020/2021 Инсинье выходил на поле в составе "Наполи" в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 7 результативных передач.
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