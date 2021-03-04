Серия А определилась с датой перенесённого матча "Ювентус" - "Наполи"

Стало известно, когда "Ювентус" и "Наполи" проведут матч 3-го тура чемпионата Италии.

Напомним, что игра была запланирована на октябрь, но её перенесли из-за вспышки коронавируса у неаполитанцев.

Новая дата встречи - 17 марта, пишет пресс-служба Серии А.

"Ювентус" идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Кальчо, "Наполи" - на шестом.

Не пропустите: Мората оценил шансы "Ювентуса" на чемпионство. | http://soccernews.ru