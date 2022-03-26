Серия А поддержала Михайловича

Фото: твиттер Серии А

Серия А выразила поддержку наставнику "Болоньи" Синише Михайловичу.

Напомним, что ранее тренер сообщил о рецидиве лейкемии.

"Форца, Мистер!" - написали в пресс-службе лиги.

Михайлович тренирует "Болонью" с января 2019 года. На данный момент клуб занимает 13-е место в Серии А.

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