Серия А представила мяч на следующий сезон
Пресс-служба итальянской Серии А показала мяч, которым будут играть в матчах турнира в сезоне 2020/21.
Расцветка игрового снаряда - бело-сине-жёлтая. Производитель - компания Nike.
Nike Flight - il nuovo pallone ufficiale #SerieATIM 2020-2021: tutto inizia con un pallone! @nikefootball— Lega Serie A (@SerieA) July 23, 2020
https://t.co/0EYxWSMa63 #WeAreCalcio pic.twitter.com/JimUofFw3J
Указано, что за счёт новых технологий траектория полёта мяча станет стабильнее, а его турбулентность снизится примерно на треть.
Напомним, что следующий сезон Серии А должен стартовать 12 сентября.
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