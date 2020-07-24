Серия А представила мяч на следующий сезон

Пресс-служба итальянской Серии А показала мяч, которым будут играть в матчах турнира в сезоне 2020/21.

Расцветка игрового снаряда - бело-сине-жёлтая. Производитель - компания Nike.

Указано, что за счёт новых технологий траектория полёта мяча станет стабильнее, а его турбулентность снизится примерно на треть.

Напомним, что следующий сезон Серии А должен стартовать 12 сентября.

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