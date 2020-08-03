Серия А - самая результативная из топ-5 лиг Европы в сезоне 2019/20

Официально завершены все пять европейских топ-лиг - АПЛ, Примера, Бундеслига, Серия А и Лига 1.

Согласно статистике, самым результативным из указанных турниров в сезоне 2019/20 стал итальянский чемпионат.

В 38 турах Кальчо было забито 1154 мяча - в среднем 3,04 гола за один матч.

После Серии А идут АПЛ (1034, в среднем 2,72), Бундеслига (982, в среднем 3,21), Примера (942, в среднем 2,48) и досрочно завершённая Лига 1 (704 гола, в среднем 2,53).

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