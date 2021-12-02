Серия А серьезно наказала Спаллетти за удаление в матче с "Сассуоло"

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Серия А серьезно наказала Спаллетти за удаление в матче с "Сассуоло"

Фото: инстаграм Лучано Спаллетти/Автор неизвестен

Контрольно-дисциплинарный комитет Серии А дисквалифицировал на два матча главного тренера неаполитанского "Наполи" Лучано Спаллетти, сообщает Football Italia.

Такое наказание наложено на специалиста за его удаление в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу с "Сассуоло" (2:2). Тогда тренер получил красную карточку за споры с арбитром. Таким образом, Спаллетти не сможет руководить "Наполи" в ближайших матчах c "Аталантой" (4 декабря) и "Эмполи" (12 декабря).

"Наполи", набрав 36 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А.

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