Серия А, скорее всего, не возобновится в мае из-за пандемии коронавируса, передает Football Italia.



По данным издания, сезон чемпионата Италии будет возобновлен лишь того, когда здоровью людей не будет угрожать опасность.



Ранее сообщалось, что чемпионат возобновится 2 мая.

По последним данным, в Италии я зафиксировано более 115 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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