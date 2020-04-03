Серия А, скорее всего, не возобновится в мае

Теги серия а

Серия А, скорее всего, не возобновится в мае

Серия А, скорее всего, не возобновится в мае из-за пандемии коронавируса, передает Football Italia.

По данным издания, сезон чемпионата Италии будет возобновлен лишь того, когда здоровью людей не будет угрожать опасность.

Ранее сообщалось, что чемпионат возобновится 2 мая.

По последним данным, в Италии я зафиксировано более 115 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Не пропустите: Сын Мальдини рассказал, что излечился от коронавируса| http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Алексей Миранчук проведет тренировки в рамках домашнего проекта Adidas

Алексей Миранчук проведет тренировки в рамках домашнего проекта Adidas

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов