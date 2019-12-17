Серия А спровоцировала новый расистский скандал

Серия A запустила кампанию по борьбе с расизмом, которая вызвала отрицательный эффект.

Общественность не оценила посыл лиги, разместившей в собственной штаб-квартире изображения трёх обезьян с мордами, разукрашенными в цвета футбольных клубов.

"Мы знаем, что лига хочет бороться с расизмом, но не считаем, что выбран правильный способ это сделать", - отреагировала на инициативу Серии А пресс-служба "Ромы".

"Каждый раз, когда Серия А делает что-то, связанное с расизмом, и демонстрирует свою стратегию по борьбе с ним, становится хуже. Изображения, которые они представили, бестактны и оскорбительны не только для лиги, но и для клубов по всей Италии", - заявил Майкл Йормарк, агент форварда "Интера" Ромелу Лукаку.

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