Серия А в следующем сезоне может использовать другой формат

Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил о возможности смены формата Серии А.

"Если турнир стартует 12 сентября, то мы вынуждены будем перенести некоторые даты во время зимнего перерыва, чтобы успеть вовремя завершить сезон. Хочется надеяться, что Серия А начнется в привычном формате, но не исключаются и другие варианты.

План Б - плей-офф и плей-ауты. Это ускоренный формат, который также гарантирует спортивный принцип", - приводит слова Гравины Sky Sports.

Напомним, что этот сезон Серии А должен возобновиться 20 июня.

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