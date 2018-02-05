Серия А заработает на телевизионных правах более миллиарда евро

Теги серия а

Серия А заработает на телевизионных правах более миллиарда евро

Телевизионные права на показ матчей итальянской Серии А внутри страны проданы испанской телекомпании "Mediapro", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, сумма сделки составила 1 миллиард 50 миллионов 1 тысяча евро. Соглашение будет действовать с сезона 2018/19 по 2020/21.

Не пропустите: Ди Бьяджо временно возглавил сборную Италии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 26-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 26-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 23 60
2 Ювентус 23 59
3 Лацио 23 46
4 Интер Милан 23 45
5 Рома 23 44
6 Сампдория 23 38
7 Аталанта 23 36
8 Милан 23 35
9 Удинезе 23 33
10 Торино 23 33
11 Фиорентина 23 31
12 Болонья 23 27
13 Дженоа 23 24
14 Кальяри 23 24
15 Кьево 23 22
16 Сассуоло 23 22
17 Кротоне 23 20
18 СПАЛ 23 17
19 Хеллас Верона 23 16
20 Беневенто 23 7
Полная таблица

топ-5 тегов