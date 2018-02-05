Серия А заработает на телевизионных правах более миллиарда евро

Телевизионные права на показ матчей итальянской Серии А внутри страны проданы испанской телекомпании "Mediapro", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, сумма сделки составила 1 миллиард 50 миллионов 1 тысяча евро. Соглашение будет действовать с сезона 2018/19 по 2020/21.

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