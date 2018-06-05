Серия без побед сборной России худшая среди всех участников Чемпионата Мира

Сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с Турцией (1:1).

Серия российской национальной команды без побед достигла уже семи матчей (4 поражения и 3 ничьи).

В последний раз Россия добилась победы в октябре 2017 года в матче с Южной Кореей (4:2).

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