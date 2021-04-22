Серия "Реала" без пенальти в Ла Лиге длилась 25 матчей

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Серия "Реала" без пенальти в Ла Лиге длилась 25 матчей

Фото Marca

Мадридский "Реал" впервые с 24 октября получил право пробить пенальти в матче чемпионата Испании.

Напомним, что в среду Карим Бензема открыл счёт в игре с "Кадисом" (3:0), реализовав 11-метровый удар.

Игроки "сливочных" до этого не били пенальти в 25 поединках Примеры подряд.

Как сообщает Mister Chip, это самая продолжительная серия с 1974 года.

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