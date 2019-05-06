"Серкль Брюгге" выкупил у "Челси" Азара

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"Серкль Брюгге" выкупил у "Челси" Азара

"Челси" на своём официальном сайте объявил о переходе на постоянной основе в "Серкль Брюгге" полузащитника Килиана Азара.

Сумма трансфера и детали контракта между сторонами пока неизвестны.

С августа прошлого года 23-летний футболист выступал за бельгийскую команду на правах аренды, сыграл 21 матч, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

Стоит отметить, что вскоре "Челси" может покинуть и старший Азар. Купить Эдена пытается мадридский "Реал".

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