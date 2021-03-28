Серж Гнабри собрал команду мечты

Фото: Твиттер @SergeGnabry

Хавбек "Баварии" и сборной Германии Серж Гнабри выбрал футболистов для своей условной команды мечты, сообщает Sky Deutschland.

В качестве голкипера был выбран Мануэль Нойер. "Это лучший вратарь, с которым я играл, и лучший вратарь мира", – заявил Гнабри.

В оборону были добавлены Эктор Бельерин, Альфонсо Дэвис, Лоран Косьельни и Никлас Зюле. О последнем Гнабри сказал: "Наполовину человек, наполовину зверь".

В средней линии сыграли бы Йозуа Киммих, Месут Озил, Кингсли Коман, Лерой Сане и Санти Касорла. Об испанце автор дрим-тим сказал следующее: "В техническом плане это лучший футболист, с которым я играл".

На острие атаки сыграет Роберт Левандовски. "Голевая машина", – описал поляка Гнабри.