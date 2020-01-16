Серж Гнабри вернулся к тренировкам в общей группе "Баварии"
Сегодня, 16 января, полузащитник "Баварии" Серж Гнабри вернулся к тренировкам в общей группе. У игрока была проблема с ахилловым сухожилием, возникшая во время сбора в Дохе.
24-летний футболист провел полную тренировку и был одним из самых активных игроков.
⚽ @SergeGnabry ist zurück im Mannschaftstraining!— FC Bayern München (@FCBayern) 16 января 2020 г.
Mehr https://t.co/YUeqBS3zi9 #FCBayern pic.twitter.com/oRuMHGIflG
В этом сезоне футболист участвовал в 15 матчах Бундеслиги, забив 6 голов и сделав 6 результативных передач.
А еще: Германия показала свои чемпионские образцы в матче против Северной Ирландии! А Гнабри показал, что может претендовать на Золотой мяч в будущем!| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Мать Рабьо назвала президента Федерации футбола Франции лжецом
-
Эшли Янг может перейти в "Интер"
-
Газизов: "Расширение - за. Реформа Кубка - против"
-
Серж Гнабри вернулся к тренировкам в общей группе "Баварии"
-
Сын Сетьена рассказал, как узнал о назначении отца в "Барселоне"
-
Томас Цорн: "Спартак" против расширения РПЛ"
-
"Монтеррей" заплатит за трансфер Краневиттера 7 миллионов евро
-
"Интер" и "Рома" планируют обменяться игроками этой зимой
-
1
Роналдиньо вспомнил о том, как начинал форвард Лионель Месси
-
Форвард "Спартака" Ларссон рассказал о своем состоянии после травмы
-
"Астон Вилла" в скором времени купит форварда "Генка" Саматту
-
1
Медведев рассказал, почему "Зенит" не поддержал формат расширения РПЛ до 18 команд
-
Матч Кубка Испании "Унионистас" - "Реал" могут перенести в Мадрид
-
Фернандеш согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед"
-
3
Сетьен заблокировал трансфер Видаля из "Барселоны"
-
Колосков раскритиковал решение увеличить число клубов в РПЛ
-
Игбун выгнал из своей квартиры друга, спровоцировавшего скандал с медицинской страховкой
-
Дзагоев хочет сыграть на Евро-2020
-
"Ротор" подписал экс-защитника "Рубина" и "Локомотива"
-
2
С 1 июля футболисты из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
|14
|18
|Падерборн
|17
|12