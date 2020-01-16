Серж Гнабри вернулся к тренировкам в общей группе "Баварии"

Теги бавария мюнхенсерж гнабри

Серж Гнабри вернулся к тренировкам в общей группе "Баварии"

Сегодня, 16 января, полузащитник "Баварии" Серж Гнабри вернулся к тренировкам в общей группе. У игрока была проблема с ахилловым сухожилием, возникшая во время сбора в Дохе.

24-летний футболист провел полную тренировку и был одним из самых активных игроков.

В этом сезоне футболист участвовал в 15 матчах Бундеслиги, забив 6 голов и сделав 6 результативных передач.

А еще: Германия показала свои чемпионские образцы в матче против Северной Ирландии! А Гнабри показал, что может претендовать на Золотой мяч в будущем!| http://soccernews.ru
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