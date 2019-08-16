Серж Орье может продолжить карьеру в "Милане"

Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье может продолжить карьеру в итальянском клубе. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, 25-летнего игрока намерен приобрести "Милан". Руководство клуба ищет подходящую замену Андреа Конти, который этим летом может перейти в "Вердер".

"Шпоры" готовы отпустить футболиста в текущее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что "Милан" может окинуть Андре Силва.

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