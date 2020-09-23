Серж Орье отказался переходить в "Спартак"

Ивуарийский защитник лондонского "Тоттенхэма" Серж Орье не перейдет в московский "Спартак", сообщает Football Insider.

По сведениям издания, главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью согласился отпустить ивуарийца, но Орье не заинтересовал вариант с переездом в Россию. "Спартак" был готов арендовать игрока с правом выкупа за 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в случае отказа Орье московский клуб переключит внимание на албанского защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая.

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